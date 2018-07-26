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Совершивший самосожжение украинский военный в госпитализации не нуждается
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Совершивший самосожжение украинский военный в госпитализации не нуждается 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет интернет-издание «Украинская правда», ссылаясь на Департамент здравоохранения КГГА.
Уточняется, что мужчину после акции доставили в ожоговое отделение.
«При обследовании выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации он не нуждается. Его отпустили домой», — сказали в департаменте.
Как сообщил начальник пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров, Ульянов уже не впервые угрожал себя поджечь.
«Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США», — написал Никифоров на своей странице в Facebook.
Также в сообщении говорится, что Ульянов ушел из ВСУ 8 сентября 2017 года, после чего решил судиться с ведомством.
«Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не является. Возможно предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл», — написал Никифоров.
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