Совершивший самосожжение украинский военный в госпитализации не нуждается

Об этом пишет интернет-издание « Украинская правда », ссылаясь на Департамент здравоохранения КГГА.

Уточняется, что мужчину после акции доставили в ожоговое отделение.

«При обследовании выяснилось, что никаких ожогов он не получил, в медицинской помощи или госпитализации он не нуждается. Его отпустили домой», — сказали в департаменте.

Как сообщил начальник пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров , Ульянов уже не впервые угрожал себя поджечь.

«Это не первая угроза себя сжечь. В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в КГГА новую акцию самосожжения у здания посольства США », — написал Никифоров на своей странице в Facebook.

Также в сообщении говорится, что Ульянов ушел из ВСУ 8 сентября 2017 года, после чего решил судиться с ведомством.

«Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не является. Возможно предположить, что данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл», — написал Никифоров.