ОВК снизила производство вагонов в первом полугодии на 6%

Корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) снизила производство вагонов в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3%, до 9 тыс. штук, сообщил производитель.

«Объем производства за первое полугодие уменьшился на 3% до 9 тыс. вагонов ввиду снижения производства в первом квартале, вызванным переналадкой одной из сборочных линий компании «Тихвинский вагоностроительный завод». ОВК сохраняет годовой план выпуска на уровне 19-20 тыс. вагонов», — говорится в сообщении.

При этом во II квартале производство выросло на 4%, до 4,8 тыс. штук.

Основные поставки вагоны осуществлены в адрес ГТЛК (полувагоны и вагоны-хопперы), «Русагротранса» (вагоны-хопперы), «Уралкалия» (вагоны-хопперы), «Акрона» (вагоны-хопперы), МКБ-лизинга для экспорта в дальнее зарубежье (полувагоны).

НПК «Объединенная вагонная компания» создана в 2012 году и в настоящее время является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят «Тихвинский вагоностроительный завод», «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш» и «НПЦ „Пружина“, транспортная компания Unicon 1520, лизинговые компании под брендом Rail 1520 и вагоноремонтное предприятие.