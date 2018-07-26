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ОВК снизила производство вагонов в первом полугодии на 6%
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ОВК снизила производство вагонов в первом полугодии на 6% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Корпорация «Объединенная вагонная компания» (ОВК) снизила производство вагонов в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 3%, до 9 тыс. штук, сообщил производитель.
«Объем производства за первое полугодие уменьшился на 3% до 9 тыс. вагонов ввиду снижения производства в первом квартале, вызванным переналадкой одной из сборочных линий компании «Тихвинский вагоностроительный завод». ОВК сохраняет годовой план выпуска на уровне 19-20 тыс. вагонов», — говорится в сообщении.
При этом во II квартале производство выросло на 4%, до 4,8 тыс. штук.
Основные поставки вагоны осуществлены в адрес ГТЛК (полувагоны и вагоны-хопперы), «Русагротранса» (вагоны-хопперы), «Уралкалия» (вагоны-хопперы), «Акрона» (вагоны-хопперы), МКБ-лизинга для экспорта в дальнее зарубежье (полувагоны).
Вагоны также переданы логистическому оператору Operail (вагоны-платформы для лесных грузов), «Фосагро» (вагоны-хопперы), лесопромышленному предприятию «Красный Октябрь» (вагоны-платформы для лесных грузов), международному оператору Rhenus Logistics (фитинговые вагоны-платформы), Евросиб СПб-ТС (фитинговые вагоны-платформы) и другим клиентам различных отраслей экономики.
НПК «Объединенная вагонная компания» создана в 2012 году и в настоящее время является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят «Тихвинский вагоностроительный завод», «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш» и «НПЦ „Пружина“, транспортная компания Unicon 1520, лизинговые компании под брендом Rail 1520 и вагоноремонтное предприятие.
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