Операционные результаты НПК ОВК за 2 квартал 2018 года

По результатам 2 квартала 2018 г. Компания произвела 4,8 тыс. вагонов, что на 4% больше выпуска во 2 квартале 2017 г. Объем производства за 1 полугодие уменьшился на 3% до 9 тыс. вагонов ввиду снижения производства в 1 квартале, вызванным переналадкой одной из сборочных линий Тихвинского вагоностроительного завода. Вместе с тем НПК ОВК сохраняет годовой план выпуска на уровне 19-20 тыс. вагонов.

В отчетном периоде Холдинг значительно диверсифицировал выпуск вагонов. Производство вагонов-хопперов во 2 квартале увеличилось на 434% год к году, а в 1 полугодии на 140% до 1,1 тыс. и 2,2 тыс. ед. соответственно. Выпуск прочих видов специализированных вагонов (платформ, крытых вагонов) вырос на 188% во 2 квартале и 175% в 1 полугодии до 611 и 1 072 вагонов соответственно. Производство цистерн увеличилось на 21% во 2 квартале и 1% в 1 полугодии до 291 и 445 ед. соответственно. При этом в соответствии с рыночной тенденцией на постепенное переключение спроса на специализированный состав Компания снизила выпуск полувагонов на 30% до 2,7 тыс. во 2 квартале и на 30% до 5,3 тыс. в 1 полугодии.

Продуктовая линейка НПК ОВК расширилась до 55 моделей и модификаций вагонов. В отчетном квартале был получен сертификат на вагон-хоппер для зерна c объемом кузова 120 м3.

В отчетном периоде по решению НПК ОВК и Mitsui парк совместного предприятия МРК 1520, состоящий из 330 вагонов, включая типовые и подвижной состав на тележке 23,5 тс с улучшенными характеристиками, был полностью заменен 254 новыми полувагонами на тележке 25 тс производства ТВСЗ. Старые вагоны были реализованы сторонней компании.

Парк вагонов в собственности НПК ОВК на конец 1 полугодия снизился на 2% до 13,0 тыс. ед. в связи с сокращением количества типовых вагонов и, соответственно, их доли в парке на 3 п.п. до 16%.

Парк танк-контейнеров в управлении транспортной компании UNICON 1520 в отчетном периоде увеличился на 17% за квартал и на 43% по сравнению с концом 2017 г. до 908 ед., парк вагонов в управлении вырос соответственно на 44% и на 89% до 560 ед. (включая платформы и цистерны). Объем перевозок за 2 квартал составил 64,3 тыс. т,

что на 30% выше показателя 1 квартала 2017 г., за 1 полугодие компания перевезла 113,8 тыс. т грузов.

Во 2 квартале НПК ОВК открыла два новых сервисных центра (первой категории) по обслуживанию вагонов нового поколения на Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорогах, увеличив их общее количество до 70 шт. Кроме того, еще двум ремонтным предприятиям категория была повышена до первой, таким образом всего в сервисной сети Компании на конец 2 квартала было 12 сервисных центров, способных проводить все виды ремонтов.