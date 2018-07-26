Ещё
На благоустройство сквера на улице Григорьева затратят 46,9 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На благоустройство сквера на улице Григорьева затратят 46,9 млн рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Администрация Канавинского района планирует направить 46,9 млн рублей на благоустройство сквера на ул. Григорьева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, подрядчик должен осуществить озеленение территории, разместить в сквере спортивную площадку, обустроить тротуары, организовать несколько детских площадок, а также установить освещение.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 46 млн 905 тысяч рублей. Источником финансирования является городской бюджет в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 гг. Подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера выберут путем проведения электронного аукциона 16 августа.
Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 15 сентября текущего года.
Напомним, сквер на улице Григорьева вошел в программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 год в результате рейтингового голосования и обсуждения территорий.
Кроме него в других районах Нижнего Новгорода также были были разработаны семь проектов развития общественных пространств: сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Ефремова, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.
Ранее сообщалось, что на освещение сквера им. 1905 года направят более 12,5 млн рублей.
Newsroom24: последние новости
Нижегородским аграриям возместят затраты на первоначальный взнос для покупки техники в лизинг Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК 12 тысяч кв.м тротуаров и проездов заасфальтируют в Приокском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер35
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской160
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР139
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР54
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение