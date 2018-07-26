На благоустройство сквера на улице Григорьева затратят 46,9 млн рублей

Администрация Канавинского района планирует направить 46,9 млн рублей на благоустройство сквера на ул. Григорьева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен осуществить озеленение территории, разместить в сквере спортивную площадку, обустроить тротуары, организовать несколько детских площадок, а также установить освещение.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 46 млн 905 тысяч рублей. Источником финансирования является городской бюджет в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 гг. Подрядчика для выполнения работ по благоустройству сквера выберут путем проведения электронного аукциона 16 августа.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены к 15 сентября текущего года.

Напомним, сквер на улице Григорьева вошел в программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 год в результате рейтингового голосования и обсуждения территорий.

Кроме него в других районах Нижнего Новгорода также были были разработаны семь проектов развития общественных пространств: сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Ефремова, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.

Ранее сообщалось, что на освещение сквера им. 1905 года направят более 12,5 млн рублей.