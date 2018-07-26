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1 августа на ул. Каляева в Краснодаре изменят схему движения автотранспорта
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1 августа на ул. Каляева в Краснодаре изменят схему движения автотранспорта 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
На перекрёстке ул. им. Каляева и ул. им. Гагарина завершаются работы по реконструкции трамвайного переезда
1 августа на ул. Каляева в Краснодаре изменят схему движения автотранспорта.
На перекрёстке ул. им. Каляева и ул. им. Гагарина завершаются работы по реконструкции трамвайного переезда.
«За счёт средств организации-застройщика выполнен переезд через трамвайные пути по ул. им. Каляева на пересечении с ул. им. Гагарина. Заасфальтирован участок ул. им. Каляева — от ул. им. Гагарина до ул. Красных Партизан. Теперь по ул. им. Каляева на участке от ул. им. Гагарина до ул. Красных Партизан с 1 августа заработает одностороннее движение транспорта в каждом направлении по обеим сторонам дороги, разделённой трамвайной линией», — сказал директор департамента транспорта и дорожного движения Владимир Архипов.
«После реконструкции увеличится пропускная способность на этом отрезке улицы, снизятся заторы. На пересечении ул. им. Каляева и ул. им. Гагарина будут установлены светофоры», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Новая схема движения здесь.
Напомним, недавно мэр Краснодара Первышов открыл движение по Офицерскому мосту.
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