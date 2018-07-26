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Aliexpress запускает торговлю крупной бытовой техникой в России
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Aliexpress запускает торговлю крупной бытовой техникой в России 

Банки Сегодня 1 час назад
Aliexpress запускает торговлю крупной бытовой техникой в РоссииTmall выбрал средний ценовой сегмент и собирается торговать бытовой техникой, стоимость которой составляет от 5 тысяч до 40 тысяч рублей. Первым производителем бытовой техники, который поддержал Tmall стал немецкий бренд Bosch. Уже с этого четверга будет запущена распродажа, благодаря которой покупатели смогут приобрести технику этого бренда по заниженным ценам. В дальнейшем список производителей будет расширен.
Благодаря складам на территории Российской Федерации, интернет-магазин планирует осуществлять доставку в течение 2-13 дней. Однако это они гарантируют только жителям Москвы и еще 22-ум крупным городам.
Напомним, что торговую интернет-платформу Tmall, китайская компания вывела на российский рынок осенью 2017 года.
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