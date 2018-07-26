В Киев к празднованию 1030-летия Крещения Руси доставили икону с мощами апостола Андрея

КИЕВ, 26 июля. / ТАСС /. Уникальная икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, на котором был распят святой, доставлена в четверг в Киев к празднованию 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщил центр информации Украинской православной церкви.

"Икона не случайно двигалась не на автобусе или самолете, а по воде. Такой путь в свое время проделал апостол Андрей", — отметил протоиерей Александр Еремин

Как сообщил центр информации, отец Александр сопровождал икону по Днепру пять суток. Ее встречали верующие Запорожской, Днепропетровской, Кременчугской, Каменской и Черкасской епархий УПЦ. В день прибытия иконы в столицу на Речном вокзале был отслужен праздничный молебен, который возглавил благочинный Подольского района Киева протоиерей Владимир Костюченко.

Икона была написана в греческом монастыре и подарена Украинской православной церкви митрополитом Хризостомом.

27-28 июля верующие смогут поклониться иконе апостола Андрея Первозванного в Киево-Печерской лавре после торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода. Кроме того, будут доступны для поклонения мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента (епископа Римского), стопа апостола Андрея Первозванного, икона Богородицы «Зимненская», икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского), мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.