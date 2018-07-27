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Концерт Serebro перенесли от аварийной «Арены Омск»
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Концерт Serebro перенесли от аварийной «Арены Омск» 

АиФ-Омск 59 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Аварийное состояние «Арены Омск» внесло свои коррективы в концертную программу Дня города, сообщает «Омск-информ». Напомним, что в фундаменте здания арены обнаружили трещины. Сейчас людей даже не пускают внутрь.
4 августа омичей ждут выступления команд КВН, ростовых кукол и караоке-шоу. В конце вечера гостям праздника пообещали выступление группы Serebro и масштабный фейерверк. Изначально сцену хотели установить на крыльце «Арены Омск», однако сейчас это решили изменить. Её установят на площади перед спорткомплексом. Саму арену огородят, омичи не смогут к ней подойти.
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