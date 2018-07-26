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Региональные правовые акты по ликвидации ЧС освободят от оценки
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Региональные правовые акты по ликвидации ЧС освободят от оценки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нормативные правовые акты, разработанные регионами в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и устанавливающие тарифы и цены, освободят от необходимости оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Изменения планируется внести в ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Документ представили на рассмотрение депутаты Б. Гладких, Ю. Березуцкий, Е. Панина.
Отмечается, что на уровне субъектов РФ государственное регулирование цен и торговых надбавок осуществляется региональными органами государственной власти исключительно в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, которые не предусматривают ОРВ. То есть правовые основания для проведения ОРВ отсутствуют.
Что касается правовых актов, разработанных для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, то такая деятельность требует принятия незамедлительных и безотлагательных мер, направленных в первую очередь на защиту жизни, здоровья и имущества граждан. То есть проведение процедуры ОРВ, которая занимает от 10 до 60 рабочих дней не позволит регионам своевременно исполнить свои обязанности, отмечается в документе. Во избежание этого и предлагается избавить такие документы от ОРВ.
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