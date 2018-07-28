Сотни хабаровчан встретили рассвет у телескопов над набережной

В ночь с 27 на 28 июля хабаровчане могли наблюдать великое противостояние Марса, когда красная планета приблизилась к Земле на минимальное расстояние, а также продолжительное затмение Луны. И если спутник Земли можно было увидеть невооруженным глазом, то Марс — только через телескоп. Специально для этого клуб любителей астрономии установил на смотровой площадке перед спуском на набережную 4 телескопа. Увидеть, как планета в виде мерцающей точки под увеличением преобразуется в небольшое огненное пятно, хотели сотни пришедших.

— Честно, не ожидал, что будет столько много людей, с учетом того, что пик астрономических явлений пришелся на конец ночи-начало утра. Интерес у хабаровчан есть, поэтому хотелось бы проводить такую тротуарную астрономию чаще, — сказал корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня» представитель клуба астрономии в Хабаровске Евгений Ревва.

Следующее интересное космическое событие жители Хабаровского края смогут увидеть уже в августе — популярный и яркий звездопад «Персеиды».