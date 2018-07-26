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Коммунальщики выявили за месяц 100 незаконных подключений к водопроводу
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Коммунальщики выявили за месяц 100 незаконных подключений к водопроводу 

АиФ 1 час назад
Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в постоянном режиме проводят работу по инвентаризации частного сектора города Саратов с целью проверки законности подключения домовладения к централизованным системам водоснабжения (и водоотведения), за июль месяц было выявлено более 100 «самовольщиков», из которых на сегодняшний момент уже 30 отключены, сообщает пресс-служба компании.
Незаконные врезки приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг.
Согласно действующему законодательству («Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.) самовольные врезки в централизованные системы водоснабжения (и водоотведения) подлежат отключению. Кроме того, нарушителю выставляется плата за потребленные ресурсы за 3 месяца, предшествующих месяцу выявления, по пропускной способности трубы. Например, для водопровода d25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. руб.
Возобновление подачи ресурса на объект будет возможно только после оформления несанкционированного подключения в установленном законом порядке. При этом оформлению подлежат коммуникации, проложенные в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
Получить консультацию по оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: ул. Советская, 10. Время работы: пн — пт — с 08.00 до 17.00, сб — с 09.00 до 13.00. Телефон: 24-65-79.
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