Забыли спросить, или Как Помпео напомнил, что он есть

Забыли спросить, или Как Помпео напомнил, что он есть Когда в Хельсинки у Путина спросили, что думает Трамп о Крыме , Помпео, наверное, глубоко возмутился. Почему у Путина, а не хотя бы у него — госсекретаря США ? Но его и потом забыли спросить. А он все равно решил ответить, чтобы не было вопросов. По крайней мере к нему. Он же тогда еще и путинский мяч в своих руках держал. Значит, отпечатки оставил. И пусть Белый дом объявил, что тема этого футбольного подарка закрыта, мяч-то круглый, кто знает, как подвернется. Так что лучше самому и чистосердечно.

Так, видимо, и родилась эта его «Крымская декларация». Иных причин вроде бы и нет. Ну, если только его не разбудили ночью и не заставили сказать, чей Крым. В письменном виде. Есть, конечно, подозрения, что таким образом Помпео просто попытался выгородить вышестоящее начальство, которое красного словца ради и забавы для в последнее время то и дело позволяет себе крамольные мысли вслух про истинно русскую сущность Крыма. Но больше похоже на то, что этой бумагой глава Госдепа от президента своего как раз таки отгородился.

Он провозглашает железный отказ «в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной в нарушение международного права», решительно призывает «прекратить оккупацию» и сурово грозит России санкциями за «поведение, недостойное великой страны». В общем, все как обычно. Чтобы отличиться, ему к этой базовой комплектации штампов надо было добавить что-то свое. Например, что за слова Трампа никакой личной ответственности не несет, поскольку, во-первых, пропустил их мимо ушей, а во-вторых, что у того в голове не знаю — с Крымом не играю. Потомкам без разницы, а «святая американская инквизиция» учла бы это как смягчающее обстоятельство.

Литвы и Впрочем, на потомков он тоже рассчитывает. А потому и ставит себя в один ряд с Самнером Уэллесом. Тем самым замом госсекретаря США, чью фамилию носит их же декларация об официальном непризнании Латвии Эстонии частью СССР. Написал, что Соединенные Штаты поступают так же, «как сделали это в случае с декларацией Уэллеса от 1940-го года». И чтобы далеко не ходить и глубоко не копать, по сути, списал оттуда слова, а некоторые формулировки — так и вовсе один в один.

Нет смысла доказывать некорректность этой аналогии человеку, что историю учил по Уэллесу. Заметим только, что он все-таки не Уэллес, а Помпео, что и доказал привязкой к местности. «США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Бог с ним, что звучит, как сказочное заклинание: мол, быть тебе изгоем, пока не поцелует тебя девица жовто-блакитная. Но по Помпео получается, что когда целостность Украины будет восстановлена, США перестанут отвергать попытку России аннексировать Крым.

Бред. Зато честно. Судя по всему, он действительно писал это сам, без помощи специально обученных людей. В общем, пусть потом не обижается, когда его опять забудут спросить.

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