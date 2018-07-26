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Карелия и Финляндия реализуют совместные проекты
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Карелия и Финляндия реализуют совместные проекты 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Программа сотрудничества позволит совместно реализовать ряд проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу. Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов было ратифицировано на пленарном заседании Госдумы 26 июля.
В 2014 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о продолжении сотрудничества с Европейским союзом и государствами — членами ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов.
В Правительстве рассчитывают, что формат реализации программы между Карелией и Финляндией станет эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития. Кроме того, благодаря ей удастся привлечь дополнительные источники финансирования региональных инициатив, отмечается в документе.
Также на заседании 26 июля Госдума ратифицировала Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы и Соглашение о сотрудничестве арктических регионов РФ со Скандинавскими странами и ЕС «Коларктик».
«Приграничное сотрудничество содействует созданию пояса добрососедства. В рамках таких программ можно очень оперативно решать многие задачи, в том числе и направленные на повышение уровеня жизни приграничных субъектов», — отметила важность ратифицированных парламентом соглашений первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова. 35 субъектов РФ приняли свои законы о сотрудничестве с приграничными регионами иностранных государств, привела данные депутат.
По данным Минэкономразвития, общий объём финансирования всех соглашений, ратифицированных сегодня Госдумой, составляет 123 млн евро.
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