Карелия и Финляндия реализуют совместные проекты

Программа сотрудничества позволит совместно реализовать ряд проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу . Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов было ратифицировано на пленарном заседании Госдумы 26 июля.

В 2014 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о продолжении сотрудничества с Европейским союзом и государствами — членами ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов.

В Правительстве рассчитывают, что формат реализации программы между Карелией и Финляндией станет эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития. Кроме того, благодаря ей удастся привлечь дополнительные источники финансирования региональных инициатив, отмечается в документе.

Также на заседании 26 июля Госдума ратифицировала Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества « Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы и Соглашение о сотрудничестве арктических регионов РФ со Скандинавскими странами и ЕС «Коларктик».

«Приграничное сотрудничество содействует созданию пояса добрососедства. В рамках таких программ можно очень оперативно решать многие задачи, в том числе и направленные на повышение уровеня жизни приграничных субъектов», — отметила важность ратифицированных парламентом соглашений первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова . 35 субъектов РФ приняли свои законы о сотрудничестве с приграничными регионами иностранных государств, привела данные депутат.

По данным Минэкономразвития, общий объём финансирования всех соглашений, ратифицированных сегодня Госдумой, составляет 123 млн евро.