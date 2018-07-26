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США ведут с «Русалом» дискуссии по выводу компании из-под санкций
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США ведут с «Русалом» дискуссии по выводу компании из-под санкций 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти США ведут плодотворные дискуссии с "Русалом", попавшим под американские санкции в апреле текущего года, цитирует агентство Блумберг министра финансов страны Стивена Мнучина.
"Я много обсуждал тему «Русала», — рассказал Мнучин журналистам.
Министр также уточнил, что цель переговоров состояла в том, чтобы заставить главного акционера компании Олега Дерипаску «изменить поведение».
"Мы не собирались вводить санкции в отношении алюминиевых компаний… Я думаю, мы ведем с компанией плодотворные дискуссии для решения этих проблем", — добавил министр.
США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в «черный список» ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", «Базовый элемент» и «Русал». Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил установленные сроки и заявил, что санкции в отношении «Русала» могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
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