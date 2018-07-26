США ведут с «Русалом» дискуссии по выводу компании из-под санкций

"Я много обсуждал тему «Русала», — рассказал Мнучин журналистам.

Министр также уточнил, что цель переговоров состояла в том, чтобы заставить главного акционера компании Олега Дерипаску «изменить поведение».

"Мы не собирались вводить санкции в отношении алюминиевых компаний… Я думаю, мы ведем с компанией плодотворные дискуссии для решения этих проблем", — добавил министр.