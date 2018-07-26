Глава Минфина США заявил о продуктивных переговорах с «Русалом» по санкциям

Мнучин отметил, что целью США было «изменить поведение российского бизнесмена».

«Мы не стремились наложить санкции на алюминиевые компании, и я думаю, что мы ведем продуктивные переговоры с этой компанией для решения этих вопросов», — сказал Мнучин.

Ранее Мнучин заявил, что «Русал» обратился к Минфину США по определенным вопросов для исключения из санкционного списка. При этом министр не сообщил, какие именно предложения были выдвинуты. Он также добавил, что у США нет цели вывести «Русал» из бизнеса.