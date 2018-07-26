Глава Минфина США заявил о продуктивных переговорах с «Русалом» по санкциям 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что министерство ведет продуктивные переговоры с «Русалом», который находится под американскими санкциями, передает Reuters.
6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против активов российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал».
Мнучин отметил, что целью США было «изменить поведение российского бизнесмена».
«Мы не стремились наложить санкции на алюминиевые компании, и я думаю, что мы ведем продуктивные переговоры с этой компанией для решения этих вопросов», — сказал Мнучин.
Ранее Мнучин заявил, что «Русал» обратился к Минфину США по определенным вопросов для исключения из санкционного списка. При этом министр не сообщил, какие именно предложения были выдвинуты. Он также добавил, что у США нет цели вывести «Русал» из бизнеса.