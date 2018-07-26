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МИД РФ прокомментирует заявления о возможном введении аккредитации для визовых центров
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МИД РФ прокомментирует заявления о возможном введении аккредитации для визовых центров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин заявил, что дипведомство даст подробный комментарий о ситуации вокруг законопроекта об обязательной аккредитации визовых центров и заявлений по этому поводу со стороны Российского союза туриндустрии.
"Мы слышали эту информацию. Комментарий будет дан в ближайшее время", — сказал дипломат на брифинге в четверг.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член комитета Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз. По словам Косачева, введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, а закрывать центры никто не намерен. Тем не менее в туриндустрии выразили обеспокоенность насчет того, что реализация инициативы может привести к закрытию визовых центров, поскольку ни один из действующих операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.
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