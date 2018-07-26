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Страны БРИКС успешно оспаривают глобальное лидерство Запада
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Страны БРИКС успешно оспаривают глобальное лидерство Запада 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Пока страны Запада все больше нацелены на получение односторонней выгоды из торгово-экономических отношений и противодействие мнимым угрозам, страны БРИКС предлагают миру гораздо более привлекательный путь развития, основанный на справедливом отношении между странами и эффективном решении вопросов безопасности, считает профессор РУДН, политолог Юрий Почта.
Саммит стран БРИКС в Йоханнесбурге
Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью, заявил на встрече лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге президент России Владимир Путин. По итогам заседания главы России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР подписали Йоханнесбургскую декларацию, где подведены итоги совместной деятельности объединения за последнее десятилетие.
«Последние годы мир шел к глобализации, но теперь Запад, активно способствовавший формированию этого тренда, начал отходить от него. Глобализация, предполагающая открытость различных стран для финансовых потоков, товаров и перемещения людей, перестает быть главенствующей идеей на Западе. В той же Европе в целях решения миграционной проблемы закрывают границы, а США все чаще без серьезного повода используют экономические санкции.
Пока страны Запада все больше нацелены на получение односторонней выгоды из торгово-экономических отношений и противодействие мнимым угрозам, страны БРИКС предлагают миру гораздо более привлекательный путь развития, основанный на справедливом отношении между странами и эффективном решении вопросов безопасности. Страны БРИКС также в отличии от Запада выступают за сохранение и полное соблюдение существующих международных правил, норм и принципов, на которых строится работа тех же ВТО и ООН», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Более того, как накануне дал понять в своей статье для южноафриканского журнала Ubuntu глава российского МИДа Сергей Лавров, страны БРИКС намерены развивать взаимодействие с другими интеграционными объединениями и консолидировать позиции в международных организациях для выступления единым фронтом.
Новый формат сотрудничества
По мнению доцента МГИМО и политолога Николая Топорнина, единый подход стран «пятерки» значительно увеличит влияние БРИКС на принимаемые решения в международных организациях, в том числе в ООН, МВФ и ВТО. Пока же БРИКС является скорее некой международной организацией, в которой страны действуют на основании своих национальных интересов, а какой-либо механизм согласования в ней попросту не предусмотрен.
«Это новый формат сотрудничества, когда нет обязательных рамок и все зависит от доброй воли участников. Он выгодно отличается от принятия решений в том же Евросоюзе. Мы видим, как сложно идут процессы в европейской интеграции, потому что далеко не всех участников этого объединения устраивают принимаемые решения. Пример Брексита наглядно показал, что происходит, когда отдельные страны не готовы принимать решения центра.
Здесь же мы можем вспомнить финансовый кризис в Греции или экономический спад в Болгарии, потерявшей после присоединения к ЕС на общих правилах свою промышленность и сельское хозяйство. Конечно, какие-то страны, хотели бы иметь свою валюту, но им при вступлении приходится подстраиваться под крупных игроков, у которых свои национальные интересы. Идея всеобщего блага для всех европейцев оказалась иллюзорной, поэтому страны БРИКС пытаются избежать этих ошибок», — считает Юрий Почта.
Что касается итогов десятилетней деятельности БРИКС, то доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло среди очевидных достижений организации выделяет подписание и выполнение Форталезской декларации, благодаря которой странам «пятерки» удалось создать собственную систему финансовых институтов, включая пул резервных валют и Новый банк развития БРИКС. Но дальнейшим шагом в развитии БРИКС, по мнению Манойло, станет создание единого пространства коллективно-информационной безопасности.
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