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Смоленский писатель Олег Ермаков выпустит новую книгу
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Смоленский писатель Олег Ермаков выпустит новую книгу 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Действие в новой книге происходит на родине писателя. Героями повествования стали фотографы, путешественники и блогеры. По словам Ермакова, книга будет интересна тем, кто не равнодушен к современности и истории. «Как будто такие равнодушные люди есть? По-моему, так или иначе этим интересуются все… В общем, мне, думающему о свободе, о войне, насилии, жестокости и любви, это точно интересно», — цитирует РИА Новости автора. В 2018 году литератор Олег Ермаков стал обладателем премии имени А. Т. Твардовского.
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