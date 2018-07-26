Смоленский писатель Олег Ермаков выпустит новую книгу 

Действие в новой книге происходит на родине писателя. Героями повествования стали фотографы, путешественники и блогеры. По словам Ермакова, книга будет интересна тем, кто не равнодушен к современности и истории. «Как будто такие равнодушные люди есть? По-моему, так или иначе этим интересуются все… В общем, мне, думающему о свободе, о войне, насилии, жестокости и любви, это точно интересно», — цитирует РИА Новости автора. В 2018 году литератор Олег Ермаков стал обладателем премии имени А. Т. Твардовского.