В Нижегородской области проведут прямую телефонную линию по вопросам занятости населения

27 июля с 10.00 до 12.00 управление по труду и занятости, центры занятости населения районов и городов Нижегородской области проведут прямую телефонную линию «Ориентир». Телефон прямой линии: 8 (831) 421-46-09.

Профконсультанты ответят на вопросы граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, о порядке прохождения профессионального переобучения.

По информации ведомства, в 2018 году профессиональное обучение по направлению службы занятости смогут пройти 2 тысячи безработных граждан.

«Профессиональное обучение — это одно из приоритетных направлений работы службы занятости, — отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев. — Оно предоставляет возможность безработным гражданам получить новую, востребованную на рынке труда профессию, повысить квалификацию или восстановить профессиональные навыки после длительного перерыва в работе».

По его словам, перечень профессий, которые безработный гражданин имеет возможность получить при содействии службы занятости, формируется на основании спроса и предложения рабочей силы, а также прогноза развития рынка труда.

В 2018 году такой перечень содержит более 170 приоритетных профессий (специальностей). Специалистов готовят для работы в сферах машиностроения, строительства, ЖКХ, сельского хозяйства, информационных технологий и систем связи, атомной промышленности, судовождения и ремонта судов, а также для металлургической, дорожно-строительной, энергетической, оборонно-промышленной, радиоэлектронной отраслей.

Обучение проводится на базе профессиональных образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, в том числе имеющих инновационные образовательные ресурсные центры подготовки кадров для высокотехнологичных производств.

Как добавил Александр Силантьев, «сотрудничество с инновационными образовательными ресурсными центрами является важным и перспективным направлением деятельности областной службы занятости. Обучение на базе ресурсных центров позволяет подготовить квалифицированных специалистов как для высокотехнологичных и наукоемких производств, так и для работы в различных сферах экономической деятельности, требующей практических навыков и знаний».