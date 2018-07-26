Газон восстановили во дворе на Пятницком шоссе

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Митино» отремонтировали газон во дворе дома 6 на Пятницком шоссе. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».

«Выполнены работы по восстановлению газона: произведены работы по культивации почвы, добавлен грунт с подсевом семян газонных трав и произведен полив. Для лучшей всхожести семян выполнено укрытие специальным материалом. Газон находится в стадии произрастания», — говорится в официальном ответе управы района Митино. (ср)