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График отключения горячей воды в Казани в августе-2018
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График отключения горячей воды в Казани в августе-2018 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В Казани продолжает сезон летних отключений горячей воды. Связано оно с ремонтом тепловодов Казанской ТЭЦ-2 и других котельных.
Московский и Ново-Савиновский район
С 7 по 13 августа
Абсалямова 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32  Волгоградская 2, 4, 6, 18  Декабристов 150, 156  Ибрагимова 28а, 32/20, 32а, 34  Меридианная 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22, 24, 26, 30  Мусина 7, 9, 21, 23  Четаева 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68  Чистопольская 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45  Ямашева 12, 14, 16, 18, 20, 22, 43, 45  с 7 по 20 августа
Меридианная 13, 15, 17, 19  Четаева 43, 47, 49, 51  Ямашева 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39  с 14 по 20августа
Адоратского 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а  Амирхана5, 11, 13, 15, 17  Волгоградская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29  Декабристов 106, 106а, 106б, 110  А. Козина, 3а, 3б, 5, 7  Нигматуллина 3, 5, 11/84, 1/47  Четаева 4, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а,
Чистопольская 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а 86, 86/10  С. Хакима 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 60  Ямашева 4, 6, 101, 103, 103а
С 21 по 27 августа
Абсалямова 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39  Бондаренко 6, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33  Декабристов 8, 10  Ибрагимова 89  Меридианная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6  Мусина 1  Солдатская 3,5  С. Хакима 3, 5, 5а, 61/18  Четаева, 45  Чистопольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/10, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34  Ямашева 29  Кировский район
14 по 20 августа:
Серова, 48, 51/11  Соловецких юнг, 1, 7  Тверская, 9б  Энергетиков, 9  2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39  М. Вахитова, 5 корп.2-3  Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19а, 25, 29, 33, 34  Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2  Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 113, 115  Ленская 10а  Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8  Калугинская, 4  Коммунаров, 1/6  Лушникова, 6, 8, 10  Малая Крыловка 27  Ползунова, 5  Поперечно-Базарная, 57, 59, 61  Ягодинская 25  Приволжский район
С 7 по 20 августа
Братьев Касимовых, 21, 22/7, 28, 36,
Мавлютова, 5, 9,
Р. Зорге, 13а, 24, 30а, 32 (корп.1, 2), 30, 34,
Сыртлановой, 1, 7, 5, 9, 11,
Гарифьянова, 9а;
детсад №342 на ул Братьев Касимовых, 26а,
детсад №369 на Мавлютова, 13;
школа №127 на Мавлютова, 15,
школа №52 на Гарифьянова, 7,
АНО Международная школа на Мавлютова, 5, 3;
Училище КНИТУ на— Р. Зорге, 13а.
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