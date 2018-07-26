В Восточную Гуту доставили более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции

ДУМА (провинция Восточная Гута, Сирия ), 26 июл — РИА Новости . Более 40 тонн гуманитарной помощи из Франции доставили в четверг в сирийский город Дума в Восточной Гуте, сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии полковник Владимир Залозний.

"Сегодня в город Дума в Восточной Гуте доставлено 44 тонны гуманитарного груза, в том числе 530 коробок медикаментов, более 500 семейных наборов для кухни, более 3,8 тысячи одеял, 465 палаток, а также комплект оборудования для мобильного госпиталя с целью проведения срочных операций", — сказал он.

Представитель центра по примирению добавил, что груз доставлен представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца в сопровождении военнослужащих российской военной полиции.

Доставленные медикаменты и предметы первой необходимости будут переданы населению, которое остро нуждается в помощи, особенно для оказания неотложной медпомощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем. Отмечается, что сопровождение грузов осуществляется согласно правилам ООН , при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Мы рады, что и европейские страны теперь вместе с Россией помогают нашей стране восстанавливать мирную жизнь. Уверен, что сирийский народ очень благодарен всем, кто доставил необходимые нам вещи в Думу", — приводятся слова жителя Восточной Гуты Манхала.

Отмечается, что 21 июля самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России с французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирии также было доставлено 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи населению.

Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России из Франции доставлены медикаменты и медицинские препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.

Гуманитарный груз направлен в Сирию в соответствии с решением, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентами Франции и РФ, о совместном проекте по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.

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