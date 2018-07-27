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Места для размещения предвыборной агитации определили в Нижнем Новгороде
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Места для размещения предвыборной агитации определили в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 39 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде определены места, где можно размещать предвыборные агитационный материалы. Полный их перечень опубликован на сайте городской администрации, сообщает управление по работе со СМИ.
Напомним, единый день голосования пройдет 9 сентября. Нижегородцы смогут узнать о кандидатах и их деятельности благодаря открытой информации, которая будет вывешена в каждом районе города. Агитационные материалы разместят на специальных стендах, щитах, витринах и остановочных павильонах.
Напомним, Дмитрий Николаев и Сергей Горин зарегистрировались на выборы в депутаты гордумы.
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