Места для размещения предвыборной агитации определили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде определены места, где можно размещать предвыборные агитационный материалы. Полный их перечень опубликован на сайте городской администрации, сообщает управление по работе со СМИ.

Напомним, единый день голосования пройдет 9 сентября. Нижегородцы смогут узнать о кандидатах и их деятельности благодаря открытой информации, которая будет вывешена в каждом районе города. Агитационные материалы разместят на специальных стендах, щитах, витринах и остановочных павильонах.