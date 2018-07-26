Агитация на довыборах в нижегородскую Гордуму начнется 11 августа

Срок предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17 закончился 25 июля. Об этом сообщает городская избирательная комиссия.

Принять участие в выборах выразили желание 7 нижегородцев.

Самовыдвиженец, военный пенсионер Вадим Орешин не представил необходимые для регистрации подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения.

По словам председателя избирательной комиссии города Нижнего Новгорода Марины Мамоновой, предвыборная агитация в СМИ начнется 11 августа. Также кандидаты смогут встретиться с жителями избирательного округа. Для встреч будет предоставлена площадка школы № 172 Московского района.