Агитация на довыборах в нижегородскую Гордуму начнется 11 августа 

Срок предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17 закончился 25 июля. Об этом сообщает городская избирательная комиссия.
Принять участие в выборах выразили желание 7 нижегородцев.
24 июля на заседании территориальной избирательной комиссии Московского района были зарегистрированы кандидатами Дмитрий Николаев от ЛДПР и Сергей Горин от «Единой России». Вопрос о регистрации Антона Москаленко («Справедливая Россия»), Алексея Репникова («Яблоко») и Михаила Завьялова (КПРФ) избирательная комиссия рассмотрит на заседании 31 июля.
Самовыдвиженец, военный пенсионер Вадим Орешин не представил необходимые для регистрации подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения.
По словам председателя избирательной комиссии города Нижнего Новгорода Марины Мамоновой, предвыборная агитация в СМИ начнется 11 августа. Также кандидаты смогут встретиться с жителями избирательного округа. Для встреч будет предоставлена площадка школы № 172 Московского района.