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Ростовские депутаты предложили запретить продажу нюхательного и жевательного табака
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Ростовские депутаты предложили запретить продажу нюхательного и жевательного табака 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Ростовской области решили направить обращение к депутатам Госдумы с предложением запретить продажу нюхательного и жевательного табака в России. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
"Депутаты заксобрания предложили Госдуме внести изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запретив их продажу и предусмотреть административную ответственность за распространение", — сообщили в пресс-службе.
В тексте документа отмечается, что настоящее время на федеральном уровне установлен запрет на оптовую и розничную торговлю жевательной табачной смесью и табаком сосательным, но разрешена продажа жевательного и нюхательного табака, хотя эти виды имеют сходный к запрещенным состав.
Между тем, по данным российского Минздрава, на которые ссылаются парламентарии, у тех, кто использует жевательный и нюхательный табак, никотиновая зависимость возникает гораздо быстрее, чем от курения папирос или сигарет. Также потребители этих табачных изделий подвергаются большему риску возникновения опасных заболеваний.
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