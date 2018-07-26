Ростовские депутаты предложили запретить продажу нюхательного и жевательного табака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. / ТАСС /. Депутаты законодательного собрания Ростовской области решили направить обращение к депутатам Госдумы с предложением запретить продажу нюхательного и жевательного табака в России . Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

"Депутаты заксобрания предложили Госдуме внести изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запретив их продажу и предусмотреть административную ответственность за распространение", — сообщили в пресс-службе.

В тексте документа отмечается, что настоящее время на федеральном уровне установлен запрет на оптовую и розничную торговлю жевательной табачной смесью и табаком сосательным, но разрешена продажа жевательного и нюхательного табака, хотя эти виды имеют сходный к запрещенным состав.