«Слух недостоверен». В центральном архиве региона опровергли информацию о порче документов

На сайте Государственной архивной службы региона было размещено объявление, согласно которому читальный зал ЦАНО был закрыт с 18 июля 2018 года на месяц «в связи с проведением ремонтных работ и с производственной необходимостью». Многие посетители архива уверены, что экстренное закрытие зала связано с тем, что во время сильного дождя было пролито хранилище № 6, и в помещении сушатся намокшие документы.

Со ссылкой на экс-сотрудника ЦАНО информационный портал «КозаПресс» сообщает, что пострадали документы органов власти советского периода, ГАЗа. Особенно сильный ущерб, по его информации, нанесён делам, посвящённым сельскохозяйственной переписи 1917 года и переписи 1920 года.

По мнению одного из постоянных посетителей ЦАНО, во время ливня могли пострадать дела репрессированных граждан.

— В связи с тем, что во время ливня пострадал Центральный архив, его закрыли до 6 августа. Терпим и ждём. Выдача дел для ранее записанных будет заморожена. Пострадали дела 6 хранилища, это советский период. Работники делают все, чтобы спасти дела. Будем надеется, что все будет хорошо, — написала пользователь генеалогического форума ВГД TatianaLGNN.

— Как мне сказали некоторые сотрудники архива, очень сильно пострадало дальнее отделение 6-го хранилища, где хранились дела фонда Р-124 (сельхоз и промышленные переписи) и ряд мало востребованных фондов, некоторые из них поражены грибком. Сами дела сильно промокли, они сейчас сушатся в читальном зале. Как мне передали, на прошлой неделе на первом этаже из-за этих дел стояла невыносимая вонь, так как многие дела были с грибком. У нескольких сотрудников, которые были задействованы в переноске дел в ч/з, началась то ли сильная аллергия, то ли подхватили какую-то инфекцию, — поддержал тему пользователь Weisenheimer.

В свою очередь директор ЦАНО Любовь Зарубина рассказала, что это плановый ремонт. Экстренное закрытие читального зала архива связано с тем, что руководство учреждение не знало, когда Минфин одобрит финансирование работ. Теперь в это помещение были временно переведены дела, хранящиеся в той секции, над которой ремонтируют крышу.

Руководитель архива подтвердила, что во время урагана был сорван кровельный лист с крыши здания. Однако все дела, хранящиеся в секции под этим листом, были сразу же убраны в другое место.

— Но есть ещё чердачное помещение, оборудованное гидроизоляцией. То есть, даже если бы с крыши сорвало несколько листов железа, то сразу же в хранилище всё бы не протекло. Дела не промокли. Слух недостоверный, — сообщила Любовь Зарубина.