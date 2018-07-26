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Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты шахтерам в Забайкалье
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Глава СК взял на контроль ситуацию с невыплатой зарплаты шахтерам в Забайкалье 

Rambler News Service 1 час назад
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства проверку по факту невыплаты зарплаты шахтерам в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Следователи уже направили руководству ООО «Дарасунский рудник» представление, в котором потребовали погасить имеющуюся перед работниками предприятия задолженность. Опрошен директор предприятия, участники инициативной группы голодающих работников. Запрошены списки работников, перед которыми у предприятия имеется задолженность», — сказала она.
Ранее сегодня Роструд передал в СКР результаты проверки ситуации с задержкой зарплаты работникам «Дарасунского рудника».
Ранее появилась информация, что Ростуд начал проверку в связи с голодовкой работников ООО «Дарасунский рудник» в Забайкальском крае. 92 работника золотодобывающего рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая. Около 70 человек уведомили о начале голодовки. По информации Роструда, задолженность за май и июнь составила почти 32 млн руб.
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