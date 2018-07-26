Социальной поддержке людей с ограниченными возможностями уделяют больше внимания

По данным столичного Департамента труда и социальной защиты населения, в Москве проживают порядка 1,1 миллиона инвалидов, из них около 40 тысяч — дети.

Город уделяет адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья особое внимание. Ежегодно в столице устанавливаются новые пандусы, строятся социальные объекты и жилые дома, полностью приспособленные для маломобильных горожан. Долгие годы в Москве существует служба надомного социального обслуживания. Продукты с доставкой на дом, помощь в оплате коммунальных услуг и другие услуги территориальных центров социального обслуживания получают уже 110 тысяч одиноких пожилых москвичей и инвалидов. Есть в Москве и специализированные учреждения, которые оказывают услуги по образованию и социальной реабилитации инвалидов.

— Всего в этом году услуги по комплексной реабилитации планируется оказать более 67,4 тысячи человек, — рассказали в пресс-службе Департамента соцзащиты.

Оказывает город и материальную поддержку.

Так, например, инвалиды 1-й группы по зрению могут получить компенсацию по оплате услуг стационарного телефона. Также с этого года семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получают новое пособие — ежегодную компенсационную выплату на приобретение школьной формы — ее размер составляет 10 тысяч рублей. А на приобретение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий в 2018 году выделено 2,3 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Последние семь лет все городские программы без исключения предусматривают создание безбарьерной среды. Город должен быть комфортным абсолютно для всех.

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ

В столице активно практикуется инклюзивное образование. Благодаря этому дети с ограниченными возможностями здоровья могут ходить в обычную школу. Конечно, детям с особенностями помогают психологи и другие специалисты. Зато ребята быстрее адаптируются в обществе, что, безусловно, помогает им в дальнейшей жизни.