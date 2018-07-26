Страны БРИКС планируют укреплять энергетическое сотрудничество

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости . Страны БРИКС намерены укреплять энергетическое сотрудничество и признают необходимость ускорения перехода на использование альтернативных источников энергии, говорится в декларации, принятой лидерами государств-участниц форума.

"Мы обязуемся укреплять энергетическое сотрудничество в БРИКС, особенно в рамках перехода к более экологически устойчивым энергетическим системам, направленным на поддержку глобальной повестки дня в области устойчивого развития, сбалансированного экономического роста и общего социально-экономического благополучия наших граждан", — отмечается в декларации.

В документе сообщается, что страны БРИКС стремятся к обеспечению универсального доступа к энергетике, энергетической безопасности, сокращению уровня загрязнения и сохранению окружающей среды.

"Мы вновь подтверждаем, что диверсификация источников энергии, включая возобновляемые и низкоуглеродные, инвестиции в энергетику и энергетическую инфраструктуру, развитие энергосектора и рынка энергоресурсов, а также сотрудничество в БРИКС по вопросу доступа к первичным источникам энергии будут и дальше служить основой нашей энергетической безопасности. Мы признаем необходимость ускорения перехода на использование альтернативных источников энергии, в том числе в сфере транспорта, теплоэнергетики и промышленности", — подчеркивается в декларации.

Министры энергетики стран БРИКС договорились о создании платформы энергетических исследований БРИКС и разработке ее регламента, продолжаются консультации на этот счет.