Эксперты считают Сергея Веремеенко фаворитом на выборах депутата Госдумы от Тверской области

В среду, 25 июля, был последний день, когда выдвинутые партиями кандидаты, а также самовыдвиженцы могли представить в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы РФ на дополнительных выборах по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. Этим правом воспользовались шесть из семи выдвиженцев. По нашим данным, единственный самовыдвиженец Сергей Жегунов так и не принес в избирком необходимые для регистрации подписи. Он автоматически выбывает из избирательной кампании.

О каждой из перечисленных персон есть информация в открытых источниках. О ком-то побольше, о ком-то поменьше.

По мнению экспертов, фаворит этой кампании — «единоросс» Сергей Веремеенко. «Он уже второй созыв подряд является депутатом Законодательного собрания Тверской области. Возглавляет комитет по аграрной политике и природопользованию. Крупный производственник. В Кашинском районе по его инициативе создано самое крупное в России коневодческое хозяйство „Снайп“, важнейший работодатель района. Благодаря работе на оборонную отрасль (в первую очередь, НПП „Сапфир“) Веремеенко хорошо известен на федеральном уровне. Имеет прямые контакты с федеральными министрами и руководителями госкорпораций. Безусловно, влияние Сергея Веремеенко на экономические процессы в регионе очень велико, и это его сильная сторона», — отмечает один из экспертов.

Леонид Булатов известен тем, что является единственным представителем ЛДПР в депутатском корпусе Тверской городской Думы. О его парламентских инициативах мы данных не нашли.

Александр Гришин — бывший региональный депутат со стажем. Был коммунистом, эсером, а сейчас вступил в ряды «пенсионеров» и с их лозунгами пойдет штурмовать кресло федерального парламентария.

Вадим Соловьев уже бывал депутатом Госдумы от КПРФ. В 2016 году претендовал на пост губернатора Тверской области, но из-за ошибок в документах дело не дошло даже до регистрации в облизбиркоме.

"Справедливоросс" Сергей Юровский больше известен в узких кругах как человек, имеющий отношение к журналистике. Илья Клейменов — лидер тверских «Коммунистов России».

Похоже, что именно в таком составе кандидаты будут бороться за голоса избирателей. Довыборы депутата Госдумы РФ по 180-му округу состоятся 9 сентября.