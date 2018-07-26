Ещё
Эксперты считают Сергея Веремеенко фаворитом на выборах депутата Госдумы от Тверской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты считают Сергея Веремеенко фаворитом на выборах депутата Госдумы от Тверской области 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В среду, 25 июля, был последний день, когда выдвинутые партиями кандидаты, а также самовыдвиженцы могли представить в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы РФ на дополнительных выборах по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. Этим правом воспользовались шесть из семи выдвиженцев. По нашим данным, единственный самовыдвиженец Сергей Жегунов так и не принес в избирком необходимые для регистрации подписи. Он автоматически выбывает из избирательной кампании.
Итак, их осталось шестеро. Четверо из них — Леонид Булатов (ЛДПР), Александр Гришин ("Партия пенсионеров"), Вадим Соловьев (КПРФ) и Сергей Юровский ("Справедливая Россия") — уже получили удостоверения зарегистрированных кандидатов. Ожидается, что в ближайшие дни такие же документы будут вручены Сергею Веремеенко ("Единая Россия") и Илье Клейменову ("Коммунисты России").
О каждой из перечисленных персон есть информация в открытых источниках. О ком-то побольше, о ком-то поменьше.
По мнению экспертов, фаворит этой кампании — «единоросс» Сергей Веремеенко. «Он уже второй созыв подряд является депутатом Законодательного собрания Тверской области. Возглавляет комитет по аграрной политике и природопользованию. Крупный производственник. В Кашинском районе по его инициативе создано самое крупное в России коневодческое хозяйство „Снайп“, важнейший работодатель района. Благодаря работе на оборонную отрасль (в первую очередь, НПП „Сапфир“) Веремеенко хорошо известен на федеральном уровне. Имеет прямые контакты с федеральными министрами и руководителями госкорпораций. Безусловно, влияние Сергея Веремеенко на экономические процессы в регионе очень велико, и это его сильная сторона», — отмечает один из экспертов.
Леонид Булатов известен тем, что является единственным представителем ЛДПР в депутатском корпусе Тверской городской Думы. О его парламентских инициативах мы данных не нашли.
Александр Гришин — бывший региональный депутат со стажем. Был коммунистом, эсером, а сейчас вступил в ряды «пенсионеров» и с их лозунгами пойдет штурмовать кресло федерального парламентария.
Вадим Соловьев уже бывал депутатом Госдумы от КПРФ. В 2016 году претендовал на пост губернатора Тверской области, но из-за ошибок в документах дело не дошло даже до регистрации в облизбиркоме.
"Справедливоросс" Сергей Юровский больше известен в узких кругах как человек, имеющий отношение к журналистике. Илья Клейменов — лидер тверских «Коммунистов России».
Похоже, что именно в таком составе кандидаты будут бороться за голоса избирателей. Довыборы депутата Госдумы РФ по 180-му округу состоятся 9 сентября.
tvernews.ru: последние новости
25 июля администрация Твери официально разрешила проводит митинг против повышения пенсионного возраста Самое продолжительное "кровавое" лунное затмение 27 июля будет судьбоносным и зрелищным В Твери митинг против повышения пенсионного возраста разрешили проводить на окраине города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер36
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской168
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия129
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР137
Трамп и Путин договорились по разделу Косово16
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение