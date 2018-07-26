В Северном Тушине проведут эко-марафон

В пятницу, 10 августа, в районе Северное Тушино пройдет эко-марафон. Мероприятие организуют сотрудники ГПБУ «Мосприрода».

— Приглашаем всех принять участие в ежегодном экологическом празднике «Жукофест». Участников ждет знакомство с самым многочисленным отрядом насекомых — жесткокрылыми. Также пройдут тематические викторины, на которых можно будет узнать о стадиях развития насекомых, о разнообразии мест их обитания. Все желающие смогут принять участие в творческом мастер-классе и изготовить собственного жука, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Приглашаются дети от пяти лет и взрослые. Начало в 11.00. Место сбора: Алешкинский лес, входная группа в парк. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 557-03-48.