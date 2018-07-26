Интенсив по битбоксу стартует в Строгине

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих принять участие в интенсиве по битбоксу — ультрасовременному направлению в музыкальной индустрии. Бесплатные уроки будут проходить ежедневно: с 6 по 10 августа по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Об этом сообщила PR-специалист клуба Камила Джалилова.

— Интенсив проведет один из четверки лучших битбоксеров России — Михаил Берляев, — пояснила Камила Джалилова. — Он является победителем таких крупных конкурсов, как: big beatbox battle 2016, Free hip-hop 7toSmoke battle 2017, Urban beatbox fest 2018,

Ibeatboxer challenge battle 2018.

Начало уроков в 17.00. Участие бесплатное, необходима регистрация по адресу: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/770191/.

Фото: клуб «Современник».