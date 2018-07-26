Ещё
Интенсив по битбоксу стартует в Строгине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интенсив по битбоксу стартует в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих принять участие в интенсиве по битбоксу — ультрасовременному направлению в музыкальной индустрии. Бесплатные уроки будут проходить ежедневно: с 6 по 10 августа по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Об этом сообщила PR-специалист клуба Камила Джалилова.
— Интенсив проведет один из четверки лучших битбоксеров России — Михаил Берляев, — пояснила Камила Джалилова. — Он является победителем таких крупных конкурсов, как: big beatbox battle 2016, Free hip-hop 7toSmoke battle 2017, Urban beatbox fest 2018,
Ibeatboxer challenge battle 2018.
Начало уроков в 17.00. Участие бесплатное, необходима регистрация по адресу: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/770191/.
Фото: клуб «Современник».
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках можно будет сдать отходы на переработку В храме Северного Тушина проведут праздник ко Дню крещения Руси Детям из Щукина расскажут об истории создания российского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер36
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской168
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия129
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР137
Трамп и Путин договорились по разделу Косово16
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение