На полуострове Юкатан нашли пещеру с древними рисунками майя

Археологи из Мексиканского института экологии, науки и культуры обнаружили в джунглях на востоке полуострова Юкатан пещеру, стены которой исписаны рисунками майя, сообщает Latin American Herald Tribune.

На стенах пещеры есть рисунки, изображающими птиц и млекопитающих, геометрические и человеческие фигуры (среди которых есть и воины), крест, а также отпечатки рук. Рисунки охватывают площадь длиной 15 метров и высотой 5 метров.

По мнению исследователей, это может быть значимым открытием для региона, поскольку найденные настенные рисунки содержат множество деталей. Археологи надеются с их помощью узнать больше информации об обычаях майя, даже несмотря на то что им пока что неизвестно, что означают обнаруженные изображения и к какому периоду они относятся.

Ученые уже связались со специалистами из Национального института антропологии и истории, а также с другими коллегами, которые приедут в скором времени на место раскопок и помогут группе мексиканских археологов идентифицировать элементы.

Стоит отметить, что с IV по X век полуостров Юкатан был центром цивилизации майя, которая известна благодаря своей письменности, архитектуре, математической и астрономической системам и искусству. Основным предназначением живописи майя было украшение, однако она также имела определенный религиозный и исторический смысл.

Племенам майя были знакомы многие краски, например синий, оранжевый, красный, зеленый и розовый. Чаще всего свои рисунки они делали на стенах. А вот техника нанесения краски до сих пор не изучена до конца.

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