Ещё
Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию непроверенных фактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию непроверенных фактов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Представители издательства Condé Nast, которое выпускает GQ, Vogue, The New Yorker и другие журналы, закрыли печатный проект Goop голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу. Проект был посвящен нетрадиционной медицине, причина разрыва контракта — публикация неподтвержденной информации, сообщает NY Times.
Condé Nast прекратил сотрудничать с журналом Гвинет Пэлтроу после выпуска двух номеров.
Журнал Goop публиковал интервью с представителями нетрадиционной медицины, целителями, шаманами и другими врачами, которые не имели медицинского образования или диплома.
Читатели журнала не раз критиковали его редакторов за публикацию советов, польза которых никак не была подтверждена научна. В частности, один из спикеров Goop рекомандовал пить несколько дней только сырое козье молоко для очищения организма. Эта рекомендация привела в ужас медиков, которые отметили, что сырое молоко может привезти к заражению организма паразитами.
На все подобные упреки Пэлтроу отвечала, что ее герои являются признанными экспертами в своей области, а претензии со стороны Condé Nast об отсутствии фактчекинга встречала обвинениями издателей в старомодности и консерватизме.
В итоге, Пэлтроу все же пришлось нанять фактчекера. Правда, не для печатного Goop, а для одноименного сайта, который продолжит работать.
Goop начался как интернет-рассылка с полезными советами о здоровье в 2008 году. В 2018 проект стал успешной медиаимперией. Ранее Пэлтроу уже ловили на рекламе бесполезных препаратов. В частности, в 2017 году пользователи обрушились с критикой на актрису за продвижение наклеек, которые якобы помогали «выстроить энергетический баланс».
Вести.Ru: последние новости
27 июля Марс вступит в противостояние с Солнцем, а Луна надолго потемнеет В Петербурге четверо мстительных мужчин избили охранника. Видео Ливень подтопил Краснодар и грозит Волгограду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Турции серьезный ультиматум81
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской385
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу65
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие101
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР195
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение