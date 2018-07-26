Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию непроверенных фактов

Представители издательства Condé Nast, которое выпускает GQ, Vogue, The New Yorker и другие журналы, закрыли печатный проект Goop голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу . Проект был посвящен нетрадиционной медицине, причина разрыва контракта — публикация неподтвержденной информации, сообщает NY Times

Condé Nast прекратил сотрудничать с журналом Гвинет Пэлтроу после выпуска двух номеров.

Журнал Goop публиковал интервью с представителями нетрадиционной медицины, целителями, шаманами и другими врачами, которые не имели медицинского образования или диплома.

Читатели журнала не раз критиковали его редакторов за публикацию советов, польза которых никак не была подтверждена научна. В частности, один из спикеров Goop рекомандовал пить несколько дней только сырое козье молоко для очищения организма. Эта рекомендация привела в ужас медиков, которые отметили, что сырое молоко может привезти к заражению организма паразитами.

На все подобные упреки Пэлтроу отвечала, что ее герои являются признанными экспертами в своей области, а претензии со стороны Condé Nast об отсутствии фактчекинга встречала обвинениями издателей в старомодности и консерватизме.

В итоге, Пэлтроу все же пришлось нанять фактчекера. Правда, не для печатного Goop, а для одноименного сайта, который продолжит работать.

Goop начался как интернет-рассылка с полезными советами о здоровье в 2008 году. В 2018 проект стал успешной медиаимперией. Ранее Пэлтроу уже ловили на рекламе бесполезных препаратов. В частности, в 2017 году пользователи обрушились с критикой на актрису за продвижение наклеек, которые якобы помогали «выстроить энергетический баланс».