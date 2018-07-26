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NYT: издательство Condе Nast закрыло журнал актрисы Гвинет Пэлтроу
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NYT: издательство Condе Nast закрыло журнал актрисы Гвинет Пэлтроу 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 июля. Издательство Condе Nast закрыло журнал Goop, посвященный изучению нетрадиционной медицины, основателем которого является американская актриса Гвинет Пэлтроу. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.
Как сообщает газета, журнальное издательство Condе Nast прекратило выпуск Goop после выхода двух номеров журнала. Основной причиной послужило отсутствие подтверждения фактов, приводимых в журналах, а также отсутствие альтернативных точек зрения со стороны представителей медицины и науки. Журнал неоднократно подвергался критике как со стороны интернет-пользователей, так и со стороны профессиональных врачей, которые обвиняли его в лженауке и опасности некоторых методов лечения.
Гвинет Пэлтроу — американская актриса, снявшаяся в таких фильмах, как «Большие надежды», «Влюбленный Шекспир», «Талантливый мистер Рипли» и других.
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