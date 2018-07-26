Condé Nast отказались работать с изданием Гвинет Пэлтроу из-за фактчекинга

Как сообщает The Guardian, Condé Nast отказались работать с онлайн-изданием Гвинет Пэлтроу , так как материалы с сайта не прошли фактчекинг. Издательство и принадлежащий актрисе сайт Goop сделали два выпуска печатного журнала, после чего сотрудничество прекратилось. Актриса утверждала, что Condé Nast не должны проверять информацию экспертов. Пэлтроу хотела опубликовать интервью с практиками нетрадиционной медицины, факты из которого не соответствовали действительности. Из-за этого Condé Nast отказались от работы с онлайн-изданием. Например, в одном интервью с Goop говорится, что непастеризованное козье молоко поможет избавиться от паразитов.

Правда, позже Пэлтроу рассказала, что в Goop все-таки наняли специалиста по проверке фактов.