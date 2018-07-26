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Condé Nast отказались работать с изданием Гвинет Пэлтроу из-за фактчекинга
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Condé Nast отказались работать с изданием Гвинет Пэлтроу из-за фактчекинга 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Как сообщает The Guardian, Condé Nast отказались работать с онлайн-изданием Гвинет Пэлтроу, так как материалы с сайта не прошли фактчекинг. Издательство и принадлежащий актрисе сайт Goop сделали два выпуска печатного журнала, после чего сотрудничество прекратилось. Актриса утверждала, что Condé Nast не должны проверять информацию экспертов. Пэлтроу хотела опубликовать интервью с практиками нетрадиционной медицины, факты из которого не соответствовали действительности. Из-за этого Condé Nast отказались от работы с онлайн-изданием. Например, в одном интервью с Goop говорится, что непастеризованное козье молоко поможет избавиться от паразитов.
Правда, позже Пэлтроу рассказала, что в Goop все-таки наняли специалиста по проверке фактов.
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