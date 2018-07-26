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МИД: «Доказательства» США о незаконных поставках нефти в КНДР сомнительны
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МИД: «Доказательства» США о незаконных поставках нефти в КНДР сомнительны 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Москва отвергла «доказательства» Вашингтона о поставках нефти Пхеньяну в обход санкций Совета Безопасности ООН.
"Американцы 12 июля сообщили в комитет 1718, что вследствие использования запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН по КНДР практики перегрузки нефтепродуктов в открытом море, на деле северокорейская сторона якобы уже превысила годовой лимит", — сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
По словам дипломата, предоставленные Вашингтоном сведения недостаточно проработаны и не подкреплены убедительными фактами.
Ранее российская сторона потребовала от США предоставить дополнительную информацию по якобы имевшим место фактам «незаконной» поставки нефти в КНДР. В российском постпредстве при ООН попросили американских партнеров прояснить способы осуществления поставок и расчетов сторон.
Вашингтон настаивал на необходимости запретить поставки в Северную Корею продуктов нефтепереработки. Соответствующую инициативу США пытались провести через Совбез ООН, однако Россия и Китай заблокировали предложение американцев.
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