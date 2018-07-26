МИД: «Доказательства» США о незаконных поставках нефти в КНДР сомнительны

Артем Кожин. "Американцы 12 июля сообщили в комитет 1718, что вследствие использования запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН по КНДР практики перегрузки нефтепродуктов в открытом море, на деле северокорейская сторона якобы уже превысила годовой лимит", — сказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ

По словам дипломата, предоставленные Вашингтоном сведения недостаточно проработаны и не подкреплены убедительными фактами.

Ранее российская сторона потребовала от США предоставить дополнительную информацию по якобы имевшим место фактам «незаконной» поставки нефти в КНДР. В российском постпредстве при ООН попросили американских партнеров прояснить способы осуществления поставок и расчетов сторон.