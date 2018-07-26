В Германии блокировали приобретение оружия неонацистами

Немецкие власти не позволят вооружаться членам неонацистского движения «граждане Рейха», которые не признают конституцию Германии и считают законными границы от 1937 года. Верхняя палата парламента (бундесрат) приняла законопроект, обязывающий госорганы запрашивать Ведомство по охране конституции при выдаче гражданам разрешения на приобретение оружия, сообщает журнал Focus.

По данным Ведомства по охране конституции, в 2017 году в стране насчитывалось 16500 сторонников «граждан Рейха». Из них 1100 человек имели разрешение на ношение оружия. Причем, как отмечалось, радикалы готовы «применить оружие для совершения насильственных действий». Подтверждением являются события октября 2016 года. Неонацист во время обыска открыл стрельбу по полицейским, смертельно ранив одного из них.

В Германии оружие разрешено приобретать совершеннолетним гражданам, а также иностранцам, имеющим вид на жительство и проживающим в стране не менее трех лет. При этом проводится проверка на благонадежность, в ходе которой полиция уточняет наличие судимости и задержаний за правонарушения. Если с этим все в порядке, вопрос решается положительно. Законодатели опасаются, что «граждане Рейха», не стоящие на учете в полиции, могут получить право на ношение оружия. В этой связи нужно задействовать дополнительный административный барьер.