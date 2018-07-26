Ещё
Оберег и домовенок спасают от скуки. Пенсионерка Алевтина Спиридонова научилась мастерить куклы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оберег и домовенок спасают от скуки. Пенсионерка Алевтина Спиридонова научилась мастерить куклы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичка Алевтина Спиридонова недавно окончила колледж благодаря программе «Серебряный университет» в рамках проекта «Московское долголетие». Теперь она передает свои знания другим.
Показать свои замечательные поделки Алевтина Александровна согласилась без промедления и пригласила корреспондента «ВМ» в гости. Богатая коллекция самодельных кукол восхищает. Вот домовенок сидит вместе с Бабой-ягой, окидывая просторную комнату взглядом, а вот хозяюшка в роскошном платье скромно прижалась к девочке из папье-маше. Красота!
Алевтина Александровна начала создавать свою коллекцию с малого.
— Сперва мы научились делать древнерусские куклы-обереги: домовенка, хозяюшку, колокольчик, травницу. Потом начали создавать текстильных кукол, а затем — каркасных. Самыми последними научились делать марионеток, — рассказывает пенсионерка.
Всему этому она научилась в колледже при Московском городском педагогическом университете за восемь месяцев.
Сейчас полученные навыки Алевтина Александровна начала передавать другим. Она посещает НИИ педиатрии и детской хирургии, где учит маленьких пациентов делать куклы-обереги. А еще проводит мастер-классы в детских оздоровительных лагерях и обучает своему мастерству других пенсионеров в рамках «Московского долголетия».
— Но мне бы хотелось найти постоянное место, например работать в кружке при школе, — признается Алевтина Александровна.
Вспоминая время, проведенное на занятиях, москвичка говорит, что «Московское долголетие» помогает старшему поколению не только получить новые знания.
— Пенсионерам в первую очередь не хватает общения и самореализации, — сказала Алевтина Александровна, — проект позволяет исправить и то и другое.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, мэр Москвы:
— Желание активно заниматься образованием, культурой, спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а, наоборот, возрастает. Наши пенсионеры московские уже не хотят круглые сутки просиживать дома, они хотят вести активный образ жизни, общаться друг с другом ЦИФРА 160 часов отведено на получение рабочей профессии в «Серебряном университете».
СПРАВКА
«Серебряный университет» — образовательный проект для горожан преклонного возраста. Его задача — создать условия для творческого и профессионального развития пожилых людей, повысить качество их жизни.
Вечерняя Москва: последние новости
Баллы на товары Строители обнаружили бомбу на севере Москвы Потапова обыграла Плишкову на турнире WTA в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер36
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской168
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия129
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР137
Трамп и Путин договорились по разделу Косово16
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение