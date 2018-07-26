Оберег и домовенок спасают от скуки. Пенсионерка Алевтина Спиридонова научилась мастерить куклы

Москвичка Алевтина Спиридонова недавно окончила колледж благодаря программе «Серебряный университет» в рамках проекта «Московское долголетие». Теперь она передает свои знания другим.

Показать свои замечательные поделки Алевтина Александровна согласилась без промедления и пригласила корреспондента «ВМ» в гости. Богатая коллекция самодельных кукол восхищает. Вот домовенок сидит вместе с Бабой-ягой, окидывая просторную комнату взглядом, а вот хозяюшка в роскошном платье скромно прижалась к девочке из папье-маше. Красота!

Алевтина Александровна начала создавать свою коллекцию с малого.

— Сперва мы научились делать древнерусские куклы-обереги: домовенка, хозяюшку, колокольчик, травницу. Потом начали создавать текстильных кукол, а затем — каркасных. Самыми последними научились делать марионеток, — рассказывает пенсионерка.

Всему этому она научилась в колледже при Московском городском педагогическом университете за восемь месяцев.

Сейчас полученные навыки Алевтина Александровна начала передавать другим. Она посещает НИИ педиатрии и детской хирургии, где учит маленьких пациентов делать куклы-обереги. А еще проводит мастер-классы в детских оздоровительных лагерях и обучает своему мастерству других пенсионеров в рамках «Московского долголетия».

— Но мне бы хотелось найти постоянное место, например работать в кружке при школе, — признается Алевтина Александровна.

Вспоминая время, проведенное на занятиях, москвичка говорит, что «Московское долголетие» помогает старшему поколению не только получить новые знания.

— Пенсионерам в первую очередь не хватает общения и самореализации, — сказала Алевтина Александровна, — проект позволяет исправить и то и другое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Желание активно заниматься образованием, культурой, спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а, наоборот, возрастает. Наши пенсионеры московские уже не хотят круглые сутки просиживать дома, они хотят вести активный образ жизни, общаться друг с другом ЦИФРА 160 часов отведено на получение рабочей профессии в «Серебряном университете».

СПРАВКА

«Серебряный университет» — образовательный проект для горожан преклонного возраста. Его задача — создать условия для творческого и профессионального развития пожилых людей, повысить качество их жизни.