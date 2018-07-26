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Россия потребовала от США прекратить произвол и освободить Бутину
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Россия потребовала от США прекратить произвол и освободить Бутину 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Москва требует от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить задержанную россиянку Марию Бутину, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.
"Требуем от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить Марию Бутину", — сказал он на брифинге.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».
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