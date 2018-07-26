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Освещение на месте строительных работ на улице Сущевский Вал восстановили по просьбе местного жителя
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Освещение на месте строительных работ на улице Сущевский Вал восстановили по просьбе местного жителя 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Коммунальные службы восстановили освещение на месте строительных работ на улице Сущевский Вал вблизи дома 3/5А. О проблеме на портал «Наш город» сообщил местный житель.
О выполненных работах отчитался начальник объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов. В официальном ответе за его подписью сообщается, что на сегодняшний день нарушение устранено, аварийное освещение имеется и находится в рабочем состоянии.
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллиона проблем. (еп)
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