Освещение на месте строительных работ на улице Сущевский Вал восстановили по просьбе местного жителя

Коммунальные службы восстановили освещение на месте строительных работ на улице Сущевский Вал вблизи дома 3/5А. О проблеме на портал «Наш город» сообщил местный житель.

О выполненных работах отчитался начальник объединения административно-технических инспекций города Москвы Дмитрий Семенов . В официальном ответе за его подписью сообщается, что на сегодняшний день нарушение устранено, аварийное освещение имеется и находится в рабочем состоянии.

Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллиона проблем. (еп)