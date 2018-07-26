Newsroom24 выступает организатором 5-й юбилейной Нижегородской строительной премии «Золотой ключ-2018» 

Агентство новостей Newsroom24 совместно с Нижегородской Гильдией Сертифицированных Риэлторов выступило организатором 5-й юбилейной Нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ-2018».
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 16 августа в ресторане гостиницы «Александровский сад».
«Золотой ключ» — одно из главных ежегодных итоговых событий строительной отрасли Нижегородского региона, которое проводится в завершении цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя.
««Золотой ключ» — это своеобразный знак качества для лучших застройщиков региона, поскольку экспертный совет Премии основывается прежде всего на данных сервиса «Аккредитованный объект» НГСР, на полной и всесторонней информации о надежности и качестве строительства, полученной экспертами Гильдии», — подчеркнула Президент НГСР Елена Соколова.
Как отметил председатель оргкомитета Премии Александр Островский, в этом году организаторами принято решение посвятить Премию оценке работы строительных компаний региона не за год, а за пять «юбилейных» лет. Экспертный совет предполагает отметить дипломами лауреата компании, которые внесли наибольший вклад в развитие жилищного строительства в Нижегородской области. Кроме того, дипломами будут отмечены яркие «новинки», новые объекты, которые отличаются привлекательными потребительскими качествами, продуманными проектами, а главное — аккредитованы НГСР.
Официальные партнеры премии — новый ЖК «Торпедо» (открыта предварительная запись желающих ознакомиться) и компания «ЖБС Проект».
Информационные партнеры — радио «Комсомольская правда», телекомпания ННТВ, телепрограмма «Домой! Новости», информационные порталы «В Городе N», domostroynn.ru, gipernn.ru, информагентство «НТА-Приволжье», а также «Полезная площадь» и «Нижегородская правда».
По вопросам аккредитации:
Председатель Оргкомитета Александр Островский alostr@mail.ru