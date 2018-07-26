Newsroom24 выступает организатором 5-й юбилейной Нижегородской строительной премии «Золотой ключ-2018»

По вопросам аккредитации:

Официальные партнеры премии — новый ЖК «Торпедо» (открыта предварительная запись желающих ознакомиться) и компания «ЖБС Проект».

«Золотой ключ» — одно из главных ежегодных итоговых событий строительной отрасли Нижегородского региона, которое проводится в завершении цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 16 августа в ресторане гостиницы «Александровский сад».

Агентство новостей Newsroom24 совместно с Нижегородской Гильдией Сертифицированных Риэлторов выступило организатором 5-й юбилейной Нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ-2018».

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