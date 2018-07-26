Работник «Дальполиметалла» погиб на рабочем месте, другой получил травму

Винить людей в пренебрежении правилами безопасности труда неправильно.

Сразу два тяжелых несчастных случая — один из них смертельный — произошли в июле с работниками «Дальполиметалла» из-за обрушения горной породы. Ранее множественные переломы получил проходчик подземного горного участка «Силинский», которого накрыла отслоившаяся горная масса. Профсоюз горной металлургии, представители которого участвуют в расследовании этих происшествий, обеспокоен тем, что это может стать тенденцией в отрасли. Об этом передает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края

Опасения вызваны тем, что у работников, которые трудятся в наиболее опасных условиях труда, заработная плата рассчитывается по сдельной системе. Председатель Приморской краевой организации горно-металлургического профсоюза, технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков считает, что для отдельных категорий горных металлургов она играет плохую службу.

— Особенно это касается проходчиков, которые спускаются под землю первыми, работают в темноте, с взрывчатыми веществами, под постоянной угрозой обрушения породы. Эти специалисты заслуживают не только уважения — достойной оплаты своего труда. На мой взгляд, сдельные условия им не подходят. Конечно, работники сами соглашаются на предложение работодателя и, стремясь заработать по максимуму, трудятся на пределе своих возможностей. Но чудес не бывает, и увеличить производительность труда можно лишь одним способом — скоростью работы. Отсюда — излишняя спешка, экономия времени на укрепление горной породы и как результат — несчастные случаи. Так гонка за производительностью становится не только травмоопасной — смертельной, — говорит Валерий Онисенков.

При этом лидер отраслевого профсоюза подчеркивает, что винить людей в пренебрежении правилами безопасности труда неправильно. Они трудятся в условиях, предложенных работодателями. И именно эти самые работодатели часто не обеспечивают должного уровня контроля за соблюдением правил охраны труда. Хотя, согласно Трудовому кодексу, должны принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на рабочих местах.

Да, у горных металлургов сегодня есть доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда, дополнительный отпуск, право выхода на досрочную пенсию в 50 лет. Но здоровью к этому времени нанесен уже такой непоправимый вред, что все эти льготы отнюдь не продлевают продолжительность и качество жизни.

Внутренняя статистика на предприятии свидетельствует, что за последние три года количество производственного травматизма значительно снизилось — с 19 случаев в 2015 году до 6 в 2017-м. Но Валерий Онисенков оптимизма не разделяет.

— В этот период времени один рудник был затоплен, а другой находился в простое из-за пожара на скиповом подъеме. Если бы предприятие работало в полную силу, картина могла бы быть совсем другой, -уверен он.

Профсоюзом предприятия и работодателем делается многое для охраны труда и промышленной безопасности. Причем работа ведется системная.

Все руководители и специалисты проходят обучение и проверку знаний в этой области, и более 180 работников имеют соответствующие удостоверения. Ежегодно около 1300 человек проходят медицинские осмотры, более 800 из них — предсменные и послесменные. «Вредники» обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и спецобувью. около 600 человек получают лечебно-профилактическое питание; почти 500 — талоны на молоко.

— Но если люди получают тяжелейшие травмы и гибнут, несмотря на трехступенчатую систему контроля за состоянием охраны труда на комбинате, значит, надо предпринимать другие меры, — продолжает настаивать Онисенков. — Есть повод начать убеждать работодателя пересмотреть систему оплаты труда для ряда специалистов отрасли. Без уменьшения размера заработной платы, разумеется. Сейчас с коллегами пытаемся понять, как, с одной стороны, мотивировать работников, на чем настаивают работодатели, с другой — обеспечить им максимальную безопасность условий труда.

Проблема актуальна и для других предприятий горнорудной отрасли Приморья. В частности, для ГРК «Аир», где добыча сырья также идет подземным способом.