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Дефицит торгового баланса США вырос в июне
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Дефицит торгового баланса США вырос в июне 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Дефицит торгового баланса США увеличился до $68,3 млрд в июне, что на 5,5% или на $3,6 млрд, согласно предварительной оценке министерства торговли страны. Отчет используется правительством для составления предварительной оценки роста ВВП, которая будет выпущена позднее. В июне экспорт США сократился, а импорт наоборот вырос. Отчет также показал плоские показатели как оптовых, так и розничных запасов. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале июля администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд, чтобы сократить торговый дефицит страны. 6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму. Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму €2,8 млрд, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.
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