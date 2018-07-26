Что должно войти в деловую программу блог-тура?

Создание программы мероприятия — дело ответственное и сложное. Даже если организатор заранее проверил весь тайминг несколько раз, может случиться любая неожиданность, которая поменяет всё. К этому нужно быть готовым. Это даже неизбежно.

Деловая часть или встреча с начальством

То, ради чего блогеров позвали в блог-тур, обычно проходит либо в конце первого дня (в многодневных турах) или в серединный день. Почему? Потому что сначала участников нужно сплотить и ввести в общий курс дела, создать атмосферу доброжелательную и надёжную, а только потом уже заставлять работать. Спешки быть не должно.

Как-то решили нам провести полуночную экскурсию по большому театру. Все были в предвкушении программы: сначала мы могли собраться в общем зале, затем пройтись по всевозможным гримёрным, швейным цехам, репетиционным залам, а в завершении попить чай с пирогом вместе с директором и его заместителями. Но когда все пришли на место, оказалось, что директор куда-то спешил и решил стать первым.

Надо сказать, было сложно задавать вопросы без первичного знакомства с учреждением. Пока все «раскачались» и почувствовали себя как дома, прошёл уже час. Мы так и не успели пройти по всем обещанным кабинетам, из-за чего остался осадок. Материалы вышли скудные, т.к. интервью с директором у нас в обильности публиковали СМИ — их не было смысла публиковать.

Лучше всего организовывать встречу с начальством вне официальных мест. Лучше всего для этой цели подойдёт музей или любое культурное учреждение, которое обладает ценностным смыслом. В нём можно себя чувствовать раскрепощённым.

Ресторан — так же удачное место, но нужно принять тот факт, что блогеры будут во время ответов руководства жевать, а руководство, скорее всего, так и останется голодным. В этом нет ничего страшного, так как все и так понимают, ради чего собрались и кому можно «пострадать» — начальник один раз не поест, но зато получит возможность есть всю жизнь.

Единственный момент, о котором стоит предупредить — встреча не должна перерасти в попойку или оргию.

Каких вопросов ожидать от блогеров?

Почему местом встречи лучше выбрать нейтральную территорию? Давайте пойдём от противного и рассмотрим ограниченные возможности встречи руководства в рабочей обстановке.

Вы сидите за круглым столом и задаёте вопросы через персональный микрофон. У вас перед глазами пластиковый стаканчик и бутылочка с водой, лист бумаги и ручка. Это мало чем отличается от пресс-конференции и вопросы будут задаваться точно такие же: каков процент надоев молока, сколько сотрудников в штате, продуктовая линейка и перспективы… Интересно будет читать? Думаю, нет.

Делюсь секретом: блогерам важно в своих текстах не столько важно компанию, сколько атмосферу компании. Блогер всегда работает на эмоции. Поэтому его на самом деле больше интересует смотрит ли директор «Игру престолов» и похожа ли эта история на обстоятельства его бизнеса. Приходит ли он на помощь своим сотрудникам, когда случаются внештатные ситуации, а не отсиживается в кабинетах?

Дайте возможность блогерам задавать именно те вопросы, которые они хотят, играйте на их интересах, а не на интересах организаторов и будет всем счастье.

А статистику и возможные ответы на серьёзные темы лучше выдайте участникам блог-тура в самом начале мероприятия.

Работа или развлечение?

Организаторам стоит также помнить, что большинство людей участвуют в блог-турах вовсе не для того, чтобы удовлетворить своё любопытство, а… чтобы встретиться с другими блогерами и отдохнуть.

Ежедневная «работа» мало похожа на сказку, которую рисуют себе подростки, думая, что раздача интервью и радость от лайков и просмотров — основные занятия. Это тяжёлый труд, который эксплуатирует, прежде всего, самого себя.

В блог-турах люди стараются повеселиться, уйти от постоянных забот и обсудить животрепещущие личные темы, такие как, например, «как поднять рейтинг» или «наращивание социального капитала». Не нужно никого подталкивать и заставлять тут же выставлять новости с хештегом — работа начнётся по возвращению домой. Когда возможность контроля будет снята. Обработка фото, написание текстов, сотрудничество со СМИ…

Однажды моего друга повезли на круглый стол с чиновником. Глава пресс-службы ходила за них хвостом и приговаривала: «Ты ещё ничего не выложил? А почему? Хештег нужный указал?». Блогер страшно досадовал и старался отсидеться в дальних рядах, чтобы избежать этого дёрганья. После возвращения, конечно же, рассказал эту историю мне и постарался сделать минимум публикаций в отместку.

Только несколько человек (обычно это действующие или прошлые журналисты) — будут работать в режиме нон-стоп и он-лайн. Максимум, чего можно ждать оперативного от блогеров, — это сторис и прямого включения (если вы позаботитесь о его зарядке аппарата).