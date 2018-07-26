На встрече с населением 1 августа обсудят вопросы технического обслуживания газового оборудования 

Традиционная встреча с населением состоится в среду, 01 августа, в Доме культуры «Дружба». Мероприятие проведет И.о. Главы администрации поселения Вороновское Александр Владимирович Тавлеев.
В рамках встречи представители Мособлгаз филиала Подольскмежрайгаз Вороновская РЭС познакомят жителей с информацией о заключении договоров на обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, подключение газового оборудования установку газовых счетчиков и тарифы оказания услуг. и ответят на вопросы участников мероприятия.
Встреча состоится по адресу: г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, мкр-н «Центральный». Д.16.стр 1. Начало встречи в 19.00