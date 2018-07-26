Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца 

Напомним, сотрудники ФСБ задержали его при получении 100 тыс. руб. в кафе «Вакуум» на ул. Вилоновской.
По версии правоохранителей, с апреля по июль 2018 г. он в несколько раз получал взятки по 100 тыс. руб. (на общую сумму 400 тыс. рублей). За это его подчиненные должны были «закрыть глаза» на нарушения в ООО ЧОО «Восток-лада».
Дмитрий Сазонов вину не признает и утверждает, что его подставили. По словам Сазонова, с принесшим деньги и проходящим по делу свидетелем Орловым он когда-то давно был знаком по службе в РОВД Ленинского района. А теперь мужчина якобы обратился к нему за консультацией, как правильно оборудовать в частной охранной организации комнату для хранения оружия. Сазонов согласился встретиться, а за обедом Орлов ему подкинул деньги.
При этом взяткодатель рассказывает, что с 2013 г. приносил деньги Сазонову не только за ЧОО «Восток-лада», но и за другие частные охранные организации, подконтрольные некоему Рыжову. Когда Рыжов умер, контролировать эти организации стал Гафуров. И якобы именно Гафуров до последнего момента давал деньги Орлову для взяток.
Напомни, Гафуров является членом ОПГ «Законовские». На прошлой неделе ему вынесли приговор за нападение на адвоката Тамази Керимова и незаконный оборот оружия. До этого он долгое время находился под стражей.
Кроме того, известно, что Орлов проходит свидетелем и по уголовному делу прокурора Безенчукского района Андрея Павлова, которого обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Сотрудники ФСБ задержали Павлова 8 декабря у дома № 27 по ул. Советской Армии в Самаре. В бардачке его машины нашли 72,5 тыс. руб., которые ему якобы передал Орлов за обеспечение бесперебойной работы автостоянок в Кировском районе. Павлов отрицает вину.