Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Напомним, сотрудники ФСБ задержали его при получении 100 тыс. руб. в кафе «Вакуум» на ул. Вилоновской.

По версии правоохранителей, с апреля по июль 2018 г. он в несколько раз получал взятки по 100 тыс. руб. (на общую сумму 400 тыс. рублей). За это его подчиненные должны были «закрыть глаза» на нарушения в ООО ЧОО «Восток-лада».

Дмитрий Сазонов вину не признает и утверждает, что его подставили. По словам Сазонова, с принесшим деньги и проходящим по делу свидетелем Орловым он когда-то давно был знаком по службе в РОВД Ленинского района. А теперь мужчина якобы обратился к нему за консультацией, как правильно оборудовать в частной охранной организации комнату для хранения оружия. Сазонов согласился встретиться, а за обедом Орлов ему подкинул деньги.

При этом взяткодатель рассказывает, что с 2013 г. приносил деньги Сазонову не только за ЧОО «Восток-лада», но и за другие частные охранные организации, подконтрольные некоему Рыжову. Когда Рыжов умер, контролировать эти организации стал Гафуров. И якобы именно Гафуров до последнего момента давал деньги Орлову для взяток.

Напомни, Гафуров является членом ОПГ «Законовские». На прошлой неделе ему вынесли приговор за нападение на адвоката Тамази Керимова и незаконный оборот оружия. До этого он долгое время находился под стражей.