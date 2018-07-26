В Эстонии отменили фестиваль Moonland 

«Приносим свои извинения перед всеми, кто так же сильно верил в нас. Просим прощения у артистов, которые хотели разделить праздник вместе с нами. Просим прощения у комьюнити промоутеров, медиахудожников и всех профессионалов, кто строил, договаривался, рисовал, писал и планировал мероприятие вместе с нами», — передает Афиша Daily сообщаение пресс-службы фестиваля. Участниками события должны были стать около 80 артистов, среди них Mujuice, Рона Морелли, Tiga, Вероника Васицка, Boym, Abelle и другие. По словам организаторов фестиваля, всем, кто успел купить билеты, будут возвращены деньги.