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В Эстонии отменили фестиваль Moonland
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В Эстонии отменили фестиваль Moonland 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
«Приносим свои извинения перед всеми, кто так же сильно верил в нас. Просим прощения у артистов, которые хотели разделить праздник вместе с нами. Просим прощения у комьюнити промоутеров, медиахудожников и всех профессионалов, кто строил, договаривался, рисовал, писал и планировал мероприятие вместе с нами», — передает Афиша Daily сообщаение пресс-службы фестиваля. Участниками события должны были стать около 80 артистов, среди них Mujuice, Рона Морелли, Tiga, Вероника Васицка, Boym, Abelle и другие. По словам организаторов фестиваля, всем, кто успел купить билеты, будут возвращены деньги.
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