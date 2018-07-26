Власти Карелии почти в два раза увеличили размер выплаты инвалидам на открытие бизнеса

ПЕТРОЗАВОДСК , 26 июля. / ТАСС /. Власти Карелии увеличили с 58,8 до 100 тыс. рублей сумму единовременной выплаты на открытие собственного бизнеса для инвалидов, сообщила в четверг начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова

"В этом году на программу самозанятости дополнительно выделено 13,4 млн рублей, общий ее объем составит более 21 млн рублей. Размер финансовой помощи безработным гражданам-инвалидам на открытие бизнеса увеличен до 100 тыс. рублей, а для тех, кто хочет открыть легковое такси, — до 150 тыс. рублей", — сказала Фролова.

По ее словам, ранее сумма составляла 58,8 тыс. рублей и не менялась с 2009 года. Кроме этого, отметила Фролова, размер выплаты увеличен до 100 тыс. рублей для всех участников программы самозанятости, которые хотят заниматься растениеводством, животноводством, заготовкой леса, обрабатывающими видами деятельности. Для начинающих предпринимателей в Карелии имеются налоговые льготы и преференции, специалисты центров занятости помогают им составить бизнес-план.

"Увеличение единовременной финансовой помощи должно привести к росту предпринимательской активности среди безработных граждан, стимулировать их к созданию собственного дела. Особенно это важно для небольших деревень и поселков, где трудно найти работу или нет возможности трудоустроиться", — отметила Фролова.

По данным пресс-службы регионального управления труда и занятости, в 2018 году 116 человек открыли собственное дело, получив деньги на открытие бизнеса. Планируется, что до конца года более 300 безработных смогут воспользоваться государственной поддержкой и начать свой бизнес.