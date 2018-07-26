Из Сирии вернулись около 200 российских военных полицейских

После успешного выполнения задач на территории Сирии Россию вернулись около 200 сотрудников военной полиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Там отметили, что военные полицейские проявили мужество и высокий профессионализм при охране гражданских объектов, сопровождении грузов и обеспечении безопасности гуманитарных коридоров. В ведомстве подчеркнули, что продолжается вывод военного контингента из САР , начавшийся в конце 2017 года.

Около 200 военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа вернулись в Россию после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, военные полицейские прибыли на аэродром Моздок Северной Осетии на борту самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

«По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Минобороны РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров в зонах деэскалации», — отметили в Минобороны.

Там также добавили, что отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды в ходе торжественного мероприятия.

Затем сотрудники военной полиции направились в Дагестан , где их встретили члены семей, представители администрации, командование воинской части и ветераны.

В оборонном ведомстве отметили, что процесс возвращения военного контингента РФ из САР продолжается. В частности, в начале июля в пункты постоянной дислокации в Краснодарском крае после успешного выполнения задач в Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25.

Напомним, что приказ о выводе большей части российской группировки войск из страны в связи с выполнением поставленных задач отдал президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии 11 декабря 2017 года.

Российские военные в Сирии

Накануне супруга сирийского лидера Асма Асад почтила память военнослужащих РФ и САР, погибших при выполнении боевых задач на территории республики. В церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата в Дамаске принимали участие и родственники погибших российских военных. Они прибыли в страну по приглашению сирийского лидера.

Добавим, что 26 июля членов семей пяти российских военных, погибших в борьбе с терроризмом на территории Сирии, принял лично Башар Асад. По его словам, происходящее в САР сравнимо с тем, с чем столкнулся СССР во время Великой Отечественной войны.

«В Сирии мы сейчас переживаем нечто схожее. Когда (на территорию СССР. — RT) ворвались нацисты, они стали убивать русских только из ненависти. А российские герои защищали не только население страны — они защищали весь мир», — сказал Асад.

Добавим, что президент Сирии Башар Асад также принял в Дамаске российскую межведомственную делегацию высокого уровня. Её участниками, в частности, были спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев , заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в САР. Стороны подтвердили общий настрой на продолжение борьбы с терроризмом и заявили, что готовы приложить активные усилия для достижения долгосрочного политического урегулирования.

«Особое внимание было уделено задачам постконфликтного восстановления страны, включая обеспечение скорейшего возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц в места постоянного проживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Асад приветствовал российские инициативы в этом направлении, а также подчеркнул готовность создать необходимые условия для безопасного и достойного приёма и размещения сирийцев, возвращающихся на родину.

Пример СССР

Советский Союз может стать образцом для Сирии и в вопросе восстановления страны после войны. С таким утверждением выступил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев . Он подчеркнул, что СССР после окончания Великой Отечественной в кратчайшие сроки удалось решить колоссальный объём задач.

«Срок восстановления нашей страны, первоначально оценивавшийся в 15 лет, был в разы сокращён. Уже через пять лет страна стала второй по экономической мощи мировой державой», — пояснил он.

Между тем Россия оказывает Сирии помощь как экономического, так и дипломатического характера. В начале недели представитель МИД Николай Бурцев сообщил, что продолжаются консультации с западными партнёрами по снятию односторонних финансово-экономических санкций против САР.

«В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны с акцентом на важность скорейшего возвращения беженцев и временно перемещённых лиц в места своего первоначального проживания», — отметили в МИД.